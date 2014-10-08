Frankfurter Allgemeine: Опасная буферная зона

Об этом пишет Марко Зелигер в своей статье «Опасная буферная зона», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

В рамках подготовки к возможному применению дронов ОБСЕ в Украине две недели назад разведгруппа Бундесвера из 14 солдат приезжала к буферной зоне между украинскими вооруженными силами и пророссийскими сепаратистами. Она должна была составить мнение о ситуации в зоне конфликта. Федеральное правительство предложило Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) помочь, используя разведывательные дроны типа "Luna", наблюдать за прекращением огня между сторонами конфликта.

Согласно расследованию газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, около Северодонецка, одного из городов с 120 000 жителей, который находится под контролем украинской армии, недалеко от линии фронта, немецкие солдаты встретили региональную команду ОБСЕ, которая следит за прекращением огня в Луганской области. На юг от Северодонецка начинается территория сепаратистов.

Сотрудники ОБСЕ ясно дали понять, что разведывательные дроны могут внести существенный вклад в получение более полной картины событий в буферной зоне, сообщил немецкий офицер этой газете. «После этой разведывательной миссии, я убежден, что мы можем помочь положить конец конфликту», сказал он.

Украинцы могут уничтожить разведывательные дроны

Разведгруппа была без оружия и передвигалась на внедорожнике ОБСЕ вдоль буферной зоны по украинской стороне. При этом солдаты также проезжали территории, которые контролируют добровольческие батальоны. Первое впечатление от этих подразделений, которые не принадлежат к регулярной украинской армии, вызвали у разведгруппы скептицизм. «Мы вынуждены исходить из того, что в этих батальонах также существует организованная преступность, которой мы можем помешать своими контрольными полетами», сказал офицер. Поэтому Бундесвер учитывает тот факт, что их беспилотники могут быть сбиты как сепаратистами, так и украинской стороной. Соответствующее оружие есть у обеих сторон. Бундесвер планирует держать в запасе несколько десятков дронов «Luna».

«Воздушно-десантное беспилотное оборудование для ближней разведки» (Luna) состоит из наземной станции управления, катапульты, установленной на грузовик, и самолета, оснащенного тепловыми, инфракрасными и видеокамерами высокого разрешения, чей маршрут полета может быть заранее запрограммирован в бортовом компьютере.

Дрон приводится в действие двухтактным пропеллерным двигателем, летает на малой высоте (1000 метров) на расстояние около 65 километров и приземляется в специальную сеть или с парашютом. Стоимость самолета около 250 тысяч евро, что значительно ниже стоимости большого беспилотника, такого как дрон "Heron-1", который Бундесвер использовал в Афганистане, и применение которого в Украине кажется разведгруппе нецелесообразным.

Десантники из Нижней Саксонии обеспечат защиту

Офицер сказал, что применение таких дронов, как "Heron-1", которые летают на высоте до 9000 метров и на расстояние в несколько тысяч километров, Москва не примет, потому что это позволит разведывательной технике таких самолетов заглянуть вглубь российской территории. Следует учитывать, что россияне будут сбивать беспилотники. «В таком случае за очень короткое время на ветер будут выброшены миллионы евро», сказал офицер. А с потерей «Luna» можно справиться в финансовом плане. Бундесвер планирует несколько контрольных вылетов в день.

Разведгруппа сообщила министерству обороны, что мониторинговой миссии нужно примерно 400 солдат, среди них 40 человек для обслуживания дронов "Luna", 50 парамедиков, десять инженеров и около 100 логистов. Также из нижнесаксонского Зеедорфа в Украину отправят 60 десантников для защиты персонала.

Большая часть солдат должна остаться в Харькове, который находится далеко от линии фронта. Обслуживающий и обеспечивающий безопасность персонал, а также парамедики, по словам офицера, напротив, должны будут занять предложенную оперативную базу вблизи буферной зоны, но «за пределами досягаемости артиллерии сепаратистов», чтобы оттуда можно было настраивать дроны на линию фронта и запускать их.

Солдаты, как беззубые тигры

При этом речь идет о небольших дворах на окраинах городов или деревень, которые могут быть быстро эвакуированы в случае возобновления боевых действий. Чтобы позаботиться о раненых солдатах, на этой базе будет построен также мобильный спасательный центр из палаток и контейнеров.

Неясно также, будут ли солдаты Бундесвера иметь оружие непосредственно при себе. ОБСЕ до сих пор отказывалась вооружать солдат, указывая на то, что наибольшая защита ее сотрудников состоит в их нейтральном статусе и в том, что они без оружия. Разведгруппа не разделяет эту точку зрения.

Офицер Бундесвера сказал, что до окончательного выяснения вопроса, солдаты могли оставить свое оружие еще в Германии. Но применения без оружия вблизи буферной зоны не будет. Солдаты мотивируют это событиями девяностых годов, когда в Боснии и Герцеговине и Руанде, Организация Объединенных Наций привела похожие аргументы, но потом солдатам ООН пришлось капитулировать перед сторонами конфликта как «беззубым тиграм».