Патриарх Филарет выступил с призывом остановить разжигание третьей мировой войны

Об этом говорится в обращении патриарха Киевского и всей Руси-Украины к главам государств, парламентам и народам Европы, к президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме, Конгрессу США и американскому народа, также к Папе Римскому Франциску.

В своих обращениях от имени миллионов верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет выражает благодарность за моральную, дипломатическую, финансовую и другую поддержку, которую Европейский Союз и отдельные страны Европы, США и Католическая церковь предоставляют Украине и украинскому народу, который борется за свою свободу, независимость, целостность государства и демократический строй. «Во время циничной вооруженной агрессии, которую начала и продолжает до сих пор Россия против Украины, молитвы, слова правды и моральная поддержка для украинского народа являются чрезвычайно важными», - отметил глава УПЦ Киевского патриархата.

«Россия оккупировала Крым, захватила контроль над частью Донецкой и Луганской областей, использует на украинской территории свои войска и наемников, распространяет через сми и официальных лиц откровенную ложь о событиях в Украине. Все это несет угрозу не только нашей стране, но и миру во всем мире. Ибо если кремлевский агрессор не будет остановлен сейчас - следствием будет III Мировая война, в которой может быть применено и ядерное оружие», - подчеркнул патриарх Киевских и всея Руси-Украины.

Читайте такжеМаккейн: США не соблюли Будапештский меморандумОн подчеркнул, что это утверждение не является преувеличенным. «В 1994 г. Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала, получив от ядерных государств, в том числе Великобритании, Франции и России, гарантии неприкосновенности своих границ. Сейчас эти гарантии растоптаны Россией, которая стала агрессором и оккупантом», - отметил глава Церкви и предостерег: «Если международное сообщество не остановит эту агрессию и не продемонстрирует, что любое государство, независимо от своей военной мощи, находится под защитой международного права, договоры действуют, а их нарушение - карается, в таком случае разрушится вся архитектура мировой безопасности».

«Как можно убедить государства, стремящиеся получить ядерное оружие, отказаться от этой идеи, когда Украина отказалась от ядерного оружия, стала жертвой агрессии, а предоставленные ей гарантии были проигнорированы? Если сегодня агрессор останется безнаказанным только потому, что он имеет право «вето» в Совете безопасности ООН, имеет мощную армию, ядерное оружие и играет важную роль в экономических отношениях - тогда завтра на путь удовлетворения своих интересов с помощью силы может стать любая страна, амбиции которой подкреплены соответствующими материальными и военными ресурсами», - подчеркнул глава УПЦ КП в своих обращениях.

Читайте такжеСМИ: Запад опасается, что РФ может ударить по Украине баллистическими ракетамиОн заметил: «Этот путь вернет нас в ХХ век - век двух мировых войн и холодной войны, когда отношения между странами и народами пытались решать на основании силы, а не права и справедливости. Миллионы жертв, разрушения целых стран, страдания народов - все это может стать не только описанием прошлого, но и возможным будущим, в том числе для Европы, если сила международных договоров и гарантий безопасности не будет восстановлена».

Как отметил патриарх Филарет, «история доказала, что политика умиротворения агрессора никогда не приводила к миру, ибо уступки агрессор воспринимает как слабость и призыв к более активным, наступательным действиям». «Ошибки 1930-х годов, когда умиротворение Гитлера привело к II Мировой войне, должны стать громким предостережением, особенно если учесть, что в руках Гитлера, в отличие от Путина, не было ядерного оружия», - предостерег патриарх.

Он напомнил, что «исторически Украина является неотъемлемой частью Европы, и за свое европейское будущее, за право быть европейцами украинский народ восстал против тирании осенью прошлого года». «События в Украине не далеки, потому что они непосредственно касаются Европы и всего мира. Аннексия Путиным Крыма и попытки захватить Донбасс является тем же самым, что и аншлюс гитлеровским Рейхом Австрии, оккупация Судетской области и уничтожение Чехословакии - прелюдией к III Мировой войне. Зная урок «мюнхенского умиротворения агрессора», сейчас демократические страны и все люди доброй воли еще имеют возможность остановить скатывание мира в пропасть катастрофы. Надо остановить зло, пока не стало слишком поздно», - призвал патриарх Киевский.

Поэтому глава Украинской православной церкви Киевского патриархата от имени миллионов украинцев призвал страны-гаранты и все европейские страны, Соединенные Штаты Америки, обеспечить исполнение гарантий по Будапештскому меморандуму, помочь Украине остановить агрессора и восстановить суверенитет нашего государства в пределах ее международно признанных границ, использовав для этого все необходимые средства. Обращаясь к Его Святейшеству Папе Римскому глава УПЦ КП попросил морально осудить нарушения Россией Будапештского меморандума, других договоров и правил, установленных для сохранения мира.

«Ведь сегодня, защищая мир в Украине, вы защищаете мир для Европы и всего мира», - отметил патриарх Филарет и добавил: «Пусть в этой справедливой борьбе нам всем помогает Бог!».