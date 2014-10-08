ВО «Свобода» хочет начать национализацию стратегических предприятий

14:29, 08 октября 2014
Политика
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Экономическая ситуация в Украине требует национализировать стратегические предприятия и ввести жесткий контроль над монополиями. Об этом заявил лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок.

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«За последние годы перечень предприятий, которые запрещено приватизировать, уменьшался 15 раз. Это играло на руку олигархам: они легко, за бесценок скупали стратегические предприятия, в том числе, энергетические. А государство теряло огромные активы, благодаря которым можно было бы наполнять бюджет годами», - подчеркнул Тягнибок.

По его словам, приватизация стратегических предприятий в Украине не имела ничего общего с рыночной экономикой, причем не только во времена власти Виктора Януковича, а за все 23 года независимости.

«Приватизация крупных промышленных активов никоим образом не проводилась по законодательству, не была составной настоящих реформ, и в конечном счете играла против Украины. Ведь в результате целыми отраслями у нас руководят кремлевские владельцы или местные пособники КГБ. И эти олигархи только обогащаются за счет бывших государственных предприятий - при этом постоянно требуют у государства преференции и выводят свои капиталы за границу. Только за последние три года в оффшоры было переведено 70 млрд долларов», - подчеркнул Олег Тягнибок.

Он напомнил, что ВО «Свобода» еще в прошлом году внесла в Верховную Раду законопроект о возвращении капиталов из офшоров, который обязывает владельцев оффшорных предприятий в течение трех месяцев перерегистрировать их и внести в бюджет половину возвращенных средств. В противном случае эти предприятия должны быть национализированы.

По инициативе «Свободы», национализации также должны подлежать предприятия, владельцы которых не выполняют социальных и инвестиционных обязательств.

Также «Свобода» предлагает ликвидировать частные монополии и олигополии, доля которых превышает 25% рынка. Соответствующий законопроект «О ликвидации частных монополий» за авторством депутатов от «Свободы» готов к рассмотрению в сессионном зале. Согласно документу, частные монополии имеют возможность добровольно избавиться от части своих активов, в которых превышен лимит монополизации. В случае отказа будет осуществляться принудительная ликвидация частной монополии и ее реализация собственности через Фонд госимущества.

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