Чехия назвала условия, при которых не будет блокировать новые санкции против России

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал первый заместитель министра иностранных дел Чехии Петр Друлак в Варшаве в среду.

"Мы никогда не блокировали санкции, мы хотим, чтобы они были эффективными, поэтому до тех пор, пока они будут эффективными, мы будем их поддерживать", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что под эффективностью речь идет в первую очередь о том, чтобы в результате введенных ограничений больший вред был для России, чем для государств-членов ЕС.

Друлак отметил, что несмотря на постоянные сообщения о нарушении режима огня на Донбассе, как Украина так и Россия говорят о том, что перемирие все-таки действует, и это дает основания оставаться оптимистом в деле урегулирования этого конфликта мирным путем.

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"Сейчас на самом деле мы являемся свидетелями деэскалации и на сегодняшний день - через неделю ситуация может быть другой - мы не видим оснований для введения нового раунда санкций", - сказал чешский дипломат.

В то же время, он не стал комментировать, что должно было бы произойти в Украине, чтобы Евросоюз начал дискуссию об обострении своих санкций против РФ.

Ранее во время своего выступления в польском Институте международных отношений Друлак говорил, что практика введения санкций свидетельствует об их небольшой эффективности, но отметил, что это "единственный инструмент, который может использовать ЕС в вопросе конфликта Украины и России. По его мнению, это прагматичный подход.

Он тоже отметил, что Чехия не видит "экзистенциальной угрозы" от россиян, но их действия в Украине подрывают основы международного права и назвал недопустимой аннексией РФ Крыма.

Одновременно Друлак отметил, что чешская власть видит "такую же угрозу" для Европейского Союза, как на Востоке из-за украинско-российского конфликта, так и из-за ситуации на юге от ЕС - из-за войны в Сирии и Ираке. По его убеждению, европейские политики должны уделять одинаковое внимание этим конфликтам.

Заместитель министра отметил, что причиной такой большой популярности Владимира Путина в России может быть не только деятельность пропагандистских телевизионных каналов, но также и разочарование значительного количества граждан в демократических изменениях, которые произошли на постсоветском пространстве, вследствие которых у ряда государств, в частности, в Украине была создана олигархическая экономика.

Напомним, ранее сообщалось, что чешская оппозиция требует от премьера объяснений, почему он против ужесточения санкций в отношении России.

Как сообщал УНИАН, 28 государств Европейского Союза в прошлом месяце утвердили новый пакет санкций против России за агрессию против Украины, который был введен в действие, несмотря на достигнутое накануне перемирие. ЕС заявил, что может отменить, облегчить или усилить санкции в зависимости от дальнейшего развития ситуации на Донбассе, где дальше продолжаются кровавые столкновения между сторонами.

По последним данным украинского МВД, пророссийские боевики от момента объявления перемирия нарушали его условия 1,2 тыс. раз, и это привело к смерти более 50 украинских военнослужащих и более 30 мирных жителей.

Ранее в сентябре сообщалось, что президент РФ Владимир Путин якобы говорил украинскому президенту Петру Порошенко не надеяться на помощь Евросоюза в конфликте с Россией, поскольку он всегда сможет использовать несколько наиболее зависимых от россиян стран, чтобы заблокировать дальнейшие санкции. Среди них называли Чехию.