Более 40% украинцев готовы служить по контракту за 5-10 тысяч гривен - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года.

Отвечая на вопрос, за какую месячную оплату они согласились бы пойти (или рекомендовали бы пойти своим детям или родственникам) служить по контракту в Вооруженные силы солдатом или сержантом, среди тех, кто согласился бы служить, чаще всего называют размер оплаты в диапазоне от 5 до 10 тысяч гривень (40,1% тех, кто согласился бы служить по контракту а армии).

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Отвечая на вопрос «Если бы вам предложили ежегодно в течение месяца проходить подготовку резервистом в Вооруженных силах, платя денежную компенсацию, то каким должен быть уровень компенсации, чтобы вы на эти условия согласились?», чаще всего респонденты называют сумму в диапазоне от 4 до 10 тыс. грн (56,9% тех, кто согласился бы проходить подготовку резервистом).

В то же время, 37,4% граждан Украины готовы лично (или поддержать решение своих родных) стать в ряды ВСУ в случае внешней агрессии (среди мужского населения в возрасте до 60 лет – 52,8%). 47,5% опрошенных готовы добровольно перечислять часть (5-10%) своих доходов на потребности Вооруженных сил.

Чаще всего готовы лично (или поддержать решение своих родных) стать в ряды ВСУ в случае внешней агрессии жители Центрального региона (50,1% всех жителей этого региона), в Западном регионе такую готовность выразили 43,4%, на Юге – 29,3%, на Востоке – 28,8%, на Донбассе – 17,2%.

Готовы добровольно перечислять часть своих доходов на потребности ВСУ 63,6% жителей Западного, 57,4% – Центрального, 34,6% – Южного, 35,7% – Восточного регионов и 27,8% жителей Донбасса.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года. Было опрошено 2014 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.