80% украинцев чувствуют угрозу внешней вооруженной агрессии - опрос
Подавляющее большинство граждан Украины - 79,6% - считают, что существует угроза внешней вооруженной агрессии против Украины.
Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Чаще всего, по мнению респондентов, угроза чувствуется со стороны России (76,3%). При этом количество тех, кто указывает на существование угрозы со стороны РФ, существенно возросло по сравнению с июлем 2013 года (тогда - лишь 22,7%).
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Большинство опрошенных считают, что не существует угрозы Украине со стороны Европейского Союза и США (на это указали соответственно 60,9% и 54,2%, наличие угрозы с их стороны констатируют лишь соответственно 20,1% и 24,9% опрошенных).
На наличие угрозы со стороны России указывает подавляющее большинство жителей всех регионов, кроме Донбасса. На Донбассе респонденты, которые указывают на наличие такой угрозы, составляют 35% (приблизительно столько же, сколько и тех, кто ее отрицает, – 37,8%). Угроза со стороны США и ЕС оценивается жителями Донбасса также относительно низко (соответственно 36,6% и 28,1%).
Подавляющее большинство опрошенных указывают на существование угроз со стороны России в энергетической (78,8%) и информационной (72,5%) сферах, на существование военной угрозы (78,6%), на стремление России дестабилизировать экономику Украины (76,6%) и политическую ситуацию в Украине (75,7%).
Исследование проводилось с 5 по 10 сентября. Были опрошены 2 тыс. 14 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, которая представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.