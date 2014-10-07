80% украинцев чувствуют угрозу внешней вооруженной агрессии - опрос

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Чаще всего, по мнению респондентов, угроза чувствуется со стороны России (76,3%). При этом количество тех, кто указывает на существование угрозы со стороны РФ, существенно возросло по сравнению с июлем 2013 года (тогда - лишь 22,7%).

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Большинство опрошенных считают, что не существует угрозы Украине со стороны Европейского Союза и США (на это указали соответственно 60,9% и 54,2%, наличие угрозы с их стороны констатируют лишь соответственно 20,1% и 24,9% опрошенных).

На наличие угрозы со стороны России указывает подавляющее большинство жителей всех регионов, кроме Донбасса. На Донбассе респонденты, которые указывают на наличие такой угрозы, составляют 35% (приблизительно столько же, сколько и тех, кто ее отрицает, – 37,8%). Угроза со стороны США и ЕС оценивается жителями Донбасса также относительно низко (соответственно 36,6% и 28,1%).

Подавляющее большинство опрошенных указывают на существование угроз со стороны России в энергетической (78,8%) и информационной (72,5%) сферах, на существование военной угрозы (78,6%), на стремление России дестабилизировать экономику Украины (76,6%) и политическую ситуацию в Украине (75,7%).

Исследование проводилось с 5 по 10 сентября. Были опрошены 2 тыс. 14 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, которая представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.