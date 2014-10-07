Боевики полностью уничтожили несколько частных домов в Донецке

Об этом сообщает сайт Донецкого городского совета.

«Разрушены домостроения по следующим адресам: Айвазовского, 13, Курако, 4, Рабфаковская, 60. Также повреждены несколько гаражей в кооперативе «Рубин», расположенном по улице Кутузова, 19», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 18.30 сообщения от горожан о происшествиях в районах не поступают.

Читайте такжеВ Киевском районе Донецка в результате артобстрела разрушены домаПо данным горсовета, один из снарядов попал в подъезд многоквартирного дома 46 по улице Вахрушева. В целях безопасности 19 квартир были отключены от газоснабжения. Кроме того, зафиксированы многочисленные повреждения осколками снарядов газопроводов возле домов 66 и 68 по проспекту Киевскому. В связи с этим 47 квартир находятся без газа.