Порошенко уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы
23:22, 06 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Шишолина с должности первого заместителя председателя Госпогранслужбы Украины - директора департамента охраны государственной границы.
REUTERS
Соответствующий указ № 755/2014 размещен на сайте главы государства в понедельник вечером.
”В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: освободить генерал-полковника Шишолина Павла Анатольевича с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины - директора Департамента охраны государственной границы”, - говорится в указе.
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Другим указом № 756/2014 президент назначил на эту должность Виктора Назаренко.
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