Порошенко уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы

Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Шишолина с должности первого заместителя председателя Госпогранслужбы Украины - директора департамента охраны государственной границы.

Соответствующий указ № 755/2014 размещен на сайте главы государства в понедельник вечером. ”В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: освободить генерал-полковника Шишолина Павла Анатольевича с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины - директора Департамента охраны государственной границы”, - говорится в указе. Читайте такжеПорошенко уволил Литвина с должности главы Госпогранслужбы Другим указом № 756/2014 президент назначил на эту должность Виктора Назаренко.

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