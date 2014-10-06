Турчинов объяснил, от чего будет зависеть развитие ситуации на Донбассе

Развитие ситуации на Донбассе зависит от настойчивости и синхронности действий всего международного сообщества.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил во время встречи с 36 постоянными представителями государств - участниц ОБСЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе парламент.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию, которая сложилась на востоке Украины, и участие наблюдателей от ОБСЕ в ходе предстоящих выборов в нашей стране.

По мнению спикера, самым циничным является то, что против Украины - члена ОБСЕ ведет войну другой член ОБСЕ – Российская Федерация.

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По словам Турчинова, чрезвычайно важным является вопрос деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины, на границе с Россией.

"Сегодня наступил переломный момент: от того, как настойчиво и синхронно будет действовать все международное сообщество, мы или остановим конфликт, или он перейдет в новую более масштабную фазу», - отметил он.

Турчинов предложил увеличить представительство ОБСЕ на восточной границе Украины «для осуществления мониторинга границы с помощью беспилотников».

«Такой мониторинг международных организаций будет способствовать прекращению поставок оружия, военной техники и перехода на территорию нашей страны через границу военных Российской Федерации и террористических группировок из России», - сказал он.

Также собеседники обсудили вопрос проведения выборов в парламент 26 октября.