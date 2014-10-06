Боевики перенесли дату своих "выборов": забыли сделать ремонт
19:48, 06 октября 2014Политика
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ЦИК террористической организации "ЛНР" обратилась в так называемый «Народный Совет Республики» с просьбой перенести день голосования на 9 ноября 2014 года.
REUTERS
Перед обращением к «совету республики», «центризбирком» боевиков посоветовался с «коллегами» в "ДНР", сообщает informator.lg.ua.
«Причины переноса даты выборов связаны с большим объемом ремонтно-восстановительных работ, которые необходимо провести на избирательных участках в наиболее пострадавших районах республики», — говорится в сообщении "ЛНР".
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Как сообщал УНИАН, самопровозглашенные ”Донецкая народная республика” и ”Луганская народная республика”, признанные в Украине террористическими организациями и заявляют о решении провести выборы ”главы государства” и ”парламента” 2 ноября.
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