Пропавшего накануне экс-беркутовца Садовника решили посадить в СИЗО
16:23, 06 октября 2014Политика
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Коллегия судей Апелляционного суда города Киева отменила постановление Печерского суда Киева о домашнем аресте Дмитрия Садовника и удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры о его содержании под стражей.
Дмитрий Садовник / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Апелляционного суда столицы.
Этому решению предшествовали судебные слушания, в ходе которых адвокат Садовника Сергей Вилков заявил, что его подзащитного похитили еще 3 октября, о чем есть заявление в милицию со стороны жены Садовника.
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Также он отметил, что жена Садовника подала еще одно заявление о том, что ей и членам ее семьи угрожали неизвестные. Кроме того, адвокат Садовника настаивал, что его подзащитного нельзя брать под стражу, поскольку у следствия нет достаточных доказательств того, что он совершил тяжкое преступление.
Бывшего командира «Беркута» Садовника должны держать под стражей до 25 ноября
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