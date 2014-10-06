Пропавшего накануне экс-беркутовца Садовника решили посадить в СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Апелляционного суда столицы.

Этому решению предшествовали судебные слушания, в ходе которых адвокат Садовника Сергей Вилков заявил, что его подзащитного похитили еще 3 октября, о чем есть заявление в милицию со стороны жены Садовника.

Читайте такжеАдвокат Садовника: Его выкрали, чтобы уничтожить

Также он отметил, что жена Садовника подала еще одно заявление о том, что ей и членам ее семьи угрожали неизвестные. Кроме того, адвокат Садовника настаивал, что его подзащитного нельзя брать под стражу, поскольку у следствия нет достаточных доказательств того, что он совершил тяжкое преступление.