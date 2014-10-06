ГПУ обвиняет суд в побеге экс-беркутовца Садовника

Об этом в эфире " Подробностей " на "Интере" заявил начальник главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

"Садовник сбежал из дома в тот период времени - после 7 утра, когда работники милиции не имели никаких оснований для того, чтобы его останавливать, потому что суд предоставил ему такое право (находиться вне дома с 7 до 23 часов)", - отметил он.

По словам Горбатюка, в отношении работников милиции, которые следили за Садовником проводится служебное расследование.

Читайте такжеЭкс-командир "Беркута", подозреваемый в расстрелах на Майдане, объявлен в розыск

Как сообщал УНИАН, экс-командир "Беркута" Дмитрий Садовник 1 октября не пришел на заседание суда.

3 октября подозреваемый скрылся с места постоянного жительства, чем нарушил условия избранной меры пресечения. Он объявлен в розыск.

4 октября Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Садовника.