ГПУ обвиняет суд в побеге экс-беркутовца Садовника
В Генпрокуратуре считают, что основная вина в том, что Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстрелах на Майдане, сбежал из-под домашнего ареста - на суде, который принял решение о такой мере пресечения.
Об этом в эфире " Подробностей " на "Интере" заявил начальник главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.
"Садовник сбежал из дома в тот период времени - после 7 утра, когда работники милиции не имели никаких оснований для того, чтобы его останавливать, потому что суд предоставил ему такое право (находиться вне дома с 7 до 23 часов)", - отметил он.
По словам Горбатюка, в отношении работников милиции, которые следили за Садовником проводится служебное расследование.
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Как сообщал УНИАН, экс-командир "Беркута" Дмитрий Садовник 1 октября не пришел на заседание суда.
3 октября подозреваемый скрылся с места постоянного жительства, чем нарушил условия избранной меры пресечения. Он объявлен в розыск.
4 октября Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Садовника.