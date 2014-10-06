Донецкий аэропорт все еще может принимать тяжелые самолеты - СНБО

Об этом Лысенко сообщил во время брифинга в Киеве.

"Взлетно-посадочная полоса Донецкого аэропорта находится в удовлетворительном состоянии. Она может принимать даже тяжелые самолеты, которые могут доставлять вооружение и военную технику. Это несколько километров", - заявил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, бои за Донецкий аэропорт продолжаются уже несколько недель. В частности, утром 5 октября боевики атаковали аэропорт дважды.