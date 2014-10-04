Президент: Необходимо срочно подготовить армию к зиме

Об этом глава государства сказал, находясь с рабочей поездкой в Житомирскую область, сообщает его пресс-служба.

Президент отметил, что сегодня осмотрел состояние готовности армии к зиме.

«Мы должны сделать все, чтобы воин был накормлен и в тепле. Блиндажи и фортификационные сооружения, которые сейчас строятся на линии соприкосновения, должны гарантировать не только безопасность, но и относительный комфорт, в том числе - и зимой», - сказал Порошенко в общении с представителями СМИ.

По словам президента, на сегодняшний день строительство первой и второй линии оборонительных укреплений выполнено на 80%.

Глава государства подчеркнул необходимость снятия бюрократических процедур в вопросе обеспечения военнослужащих зимней одеждой. Он обратил внимание военного командования на необходимость немедленно, до 10 октября, решить этот вопрос.

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы, используя тот опыт, который мы приобрели в течение антитеррористической операции, значительно повысить уровень защиты, комфорта и безопасности, а также заботу о наших солдат, которые крайне нуждаются во внимании и со стороны властей, и со стороны народа», - сказал Порошенко.

Читайте такжеУкраина закупила высокоточное оружие для армии - ГелетейОн выразил особую благодарность волонтерам, которые оказывают помощь армии. «Вы знаете, что создан соответствующий комитет координации с Вооруженными Силами, Национальной Гвардией и пограничными войсками. Я уверен, что улучшение координации этих действий будет только на пользу нашему общему делу», - подчеркнул глава государства.