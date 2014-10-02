На востоке Украины остаются сотни российских военнослужащих - НАТО

Об этом заявил сегодня представитель НАТО подполковник Джей Джанзен, сообщает Reuters.

"Сотни российских военных, включая спецназ, все еще остаются в Украине. Около 20 тыс. российских военных все еще находятся поблизости от границы России с восточной Украиной", - заявил он.

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Джанзен также отметил, что месяц назад военный альянс утверждал, что на востоке Украины находятся несколько тысяч российских военных и сотни танков и единиц бронетехники, оказывающих поддержку пророссийским сепаратистам в их противостоянии с украинской правительственной армией. На прошлой неделе НАТО отмечало отвод значительной части войск РФ с украинской территории.

«За прошедшую неделю военный блок не заметил дальнейшего вывода российских военных», - сказал представитель НАТО.

Источник: http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0HR1EF20141002

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске. Однако, на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.