У дороги "Изюм-Славянск" нашли захоронения убитых боевиков

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил координатор по связям с общественностью сил АТО Владислав Селезнев.

"На трассе Изюм-Славянск, в точках наибольшего напряжения, где в течение нескольких дней происходили обстрелы колонн военной техники, после проведённых силами АТО противодиверсионных и поисково-рейдовых действий, были обнаружены следы захоронений боевиков", - написал Селезнев.

По его словам, выявленные захоронения "ярко иллюстрируют стремление боевиков не только скрыть следы своих преступлений, но и истинное отношение к своим подельникам".

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"Убитых прикапывают как животных в ямах, в коллективных захоронениях, без идентификации тех, кто находится в этих могилах. Родные и близкие вряд ли узнают, где покоится прах боевиков.

Осматривая территорию вокруг захоронения на предмет наличия растяжек, наши военнослужащие обнаружили в месте временной стоянки боевиков большое количество медицинских препаратов наркотического спектра", - отметил представитель АТО.