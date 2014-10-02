Боевики не прекращают обстрелы Счастья на Луганщине

Как сообщил УНИАН представитель Луганской областной государственной администрации, сегодня с 9:30 ведутся обстрелы по блокпосту Вооруженных Сил Украины.

В результате обстрелов несколько 12-миллиметровых бронебойно-зажигательных пуль попали в здание местной школы. При этом одна пуля попала в кабинет, где шел урок у 5-го класса. Ученики и учителя не пострадали.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Попасной и Счастья После происшествия все учащиеся были эвакуированы. Также принято решение, что с завтрашнего дня занятия в школе будут приостановлены.

Как сообщал УНИАН, террористы "ЛНР" с вечера вчерашнего дня, 1 октября, начали обстрел города Счастье.