Порошенко поручил разобраться с избиением Шуфрича

02:02, 02 октября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам тщательно разобраться в инциденте, который произошел с участием народного депутата Нестора Шуфрича в Одессе.

шуфрич / Кадр с видео Youtube

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам, в частности МВД, СБУ и Генеральной прокуратуре Украины тщательно разобраться в ситуации, кто спровоцировал конфликт в Одессе 30 сентября, вследствие которого пострадал народный депутат Украины», – говорится в сообщении.

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Также Порошенко призвал общественность и депутатов не участвовать в провокациях, которые могут дестабилизировать ситуации в Украине.

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