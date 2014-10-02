Порошенко поручил разобраться с избиением Шуфрича
02:02, 02 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам тщательно разобраться в инциденте, который произошел с участием народного депутата Нестора Шуфрича в Одессе.
Порошенко поручил разобраться с избиением Шуфрича/ Кадр с видео Youtube
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
«Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам, в частности МВД, СБУ и Генеральной прокуратуре Украины тщательно разобраться в ситуации, кто спровоцировал конфликт в Одессе 30 сентября, вследствие которого пострадал народный депутат Украины», – говорится в сообщении.
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Также Порошенко призвал общественность и депутатов не участвовать в провокациях, которые могут дестабилизировать ситуации в Украине.
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