​Боевики возобновили обстрелы блокпостов в Мариуполе

Об этом сообщает сайт 0629 со ссылкой на местных жителей.

"Канонаду от разрывов слышно в центре и на Левом берегу. В 17.05 возобновился обстрел блокпостов Северного направления",- говорится в сообщении.

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В штабе обороны сообщили, что в настоящее время обстреливают блокпосты в микрорайоне Восточный, угрозы для местных жителей нет. "Только что закончилась артиллерийская дуэль, наши военные ответили на обстрел", - сказали в штабе.