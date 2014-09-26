Боевики возобновили обстрелы блокпостов в Мариуполе
20:42, 26 сентября 2014Политика
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В Мариуполе боевики возобновили обстрелы украинских блокпостов.
REUTERS
Об этом сообщает сайт 0629 со ссылкой на местных жителей.
"Канонаду от разрывов слышно в центре и на Левом берегу. В 17.05 возобновился обстрел блокпостов Северного направления",- говорится в сообщении.
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В штабе обороны сообщили, что в настоящее время обстреливают блокпосты в микрорайоне Восточный, угрозы для местных жителей нет. "Только что закончилась артиллерийская дуэль, наши военные ответили на обстрел", - сказали в штабе.
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