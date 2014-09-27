В Мариуполе задержали милиционера-предателя, руководившего диверсионной группой

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оборотень в погонах», гражданин Украины «И.», 1969 г.р., был одним из руководителей диверсионной группы НВФ «Восток», основная часть которой в результате проведения спецоперации 21 сентября была задержана во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии, МВД «Омега» и «Азов».

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Таким образом, правоохранители предотвратили запланированные преступниками на ближайшее время террористические акты на территории г. Мариуполь и прилегающих районов (Володарский, Первомайский, Новоазовский). Установлено, что члены группировки выезжали в г. Донецк и в РФ, где получили оружие и взрывчатку, а также прошли обучение и соответствующие инструктажи. У них изъяты топографические карты г. Мариуполь и Донецкой области с отметками админзданий в г. Мариуполь, рапорт на имя «командира ДРГ Мариуполя» о готовности группы к проведению диверсионной деятельности, 3 ручных гранатомета РПГ-26 «Аглень», снайперскую винтовку нового образца российского производства калибра «7,62», 7 автоматов Калашникова АК-74 с 10 снаряженными магазинами, 4 пистолета ПМ, 3 гранаты РГД-5, значительное количество светошумовых гранат, сигнальных ракет, а также амуницию для оружия, камуфляжи, радиостанции. Все члены группы имеют опыт боевых действий в условиях города и принимали непосредственное участие в вооруженном нападении 9 мая с.г. на здание Мариупольского ГУВД ГУ МВДУ в Донецкой области, в ходе которого здание было разрушено, есть погибшие из числа сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц. Также преступники причастны к убийствам предпринимателей в г. Мариуполь с целью завладения их денежными средствами. Осуществляются соответствующие оперативно-поисковые и следственные действия в рамках ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что задержанный майор милиции стоял у истоков формирования диверсионной группы НВФ «Восток». Вместе с руководителем группировки – бывшим сотрудником МВД Украины «Н.», 1958 г.р., (прозвище «Мангуст», «Бешеный майор» или «БМ», имеет прямые контакты с И.Стрелковым, О.Ходаковским, представителями российских спецслужб) планировал и организовывал нападение на городское управление МВД Украины. При этом коварно способствовал проникновению террористов в здание, для чего накануне получил от «Н.» оружие (2 автомата и 2 пистолета) и обеспечил огневую поддержку нападающим изнутри помещения. В конце августа с.г. «И.» с использованием служебного положения способствовал беспрепятственному проникновению террористов из г. Донецк в г. Мариуполь для осуществления диверсионных и террористических актов.

Во время задержания у майора-оборотня правоохранители изъяли 1 РПГ, 3 гранаты, АКСУ, ПМ и боекомплекты к ним, а также другие доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность. В отношении предателя осуществляются соответствующие оперативно-поисковые и следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.