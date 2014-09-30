Польша готова помочь Украине в повышении боеспособности - сенатор

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, об этом польский сенатор Богдан Клих заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Клих подчеркнул готовность способствовать Украине в повышении ее боеспособности и оказывать экспертную помощь по реформированию сектора безопасности.

Читайте такжеПольша может отказаться от оборонного контракта с Францией в случае поставки "Мистралей" РоссииКлимкин отметил высокий уровень украинско-польского диалога и поблагодарил за поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также стороны выразили удовлетворение по поводу подписания Соглашения о создании Украинско-польско-литовской военной бригады.