Министр обороны Украины встретился с сенатором польского парламента

Во время встречи стороны обсудили практические направления углубления двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей в оборонной сфере, пути решения кризисной ситуации вокруг Украины, военно-политические и военные аспекты сотрудничества.

Министр обороны Украины поблагодарил польского сенатора за поддержку его правительством и страной украинского народа, проинформировал польскую сторону о текущей военно-политической ситуации в Украине и направления реформирования Вооруженных Сил.

В частности, генерал-полковник Валерий Гелетей отметил важность подписания соглашения о создании литовско-польско-украинской бригады в качестве практического шага на пути обретения Вооруженными Силами Украины новых возможностей и приближения к стандартам армий ведущих стран мира.

"Мы стремимся, чтобы Вооруженные Силы Украины прошли этот путь как можно скорее", - подчеркнул глава отечественного оборонного ведомства.

Генерал-полковник Валерий Гелетей отметил, что кардинальные изменения, которые должны произойти в Украинском войске, будут заложены в государственную программу реформирования Вооруженных Сил Украины до 2020 года, работу над которой сейчас ведут Министерство обороны и Генеральный штаб ВС Украины.

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Сенатор Парламента Республики Польша Богдан Клих отметил, что польская сторона высоко ценит усилия, которые прилагают украинские военнослужащие для сохранения государственного суверенитета Украины и мира и безопасности в Европе.

"Вы являетесь героями для Центральной и Восточной Европы. Польша была и остается солидарным с народом Украины", - подчеркнул он.

Богдан Клих выразил уверенность в продолжении и дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между Украиной и Польшей, отметив важность повышения возможностей Вооруженных Сил для обеспечения территориальной целостности Украины.