Украина, Литва и Польша подписали соглашение о создании совместной военной части
Министр обороны Украины Валерий Гелетей в Варшаве сегодня, 19 сентября, подписал соглашение с министрами обороны Литвы и Польши о создании совместного военного подразделения LITPOLUKRBRIG, передает 5 канал.
Сегодня в Варшаве было подписано соглашение между Литвой, Польшей и Украиной о создании совместной воинской части LITPOLUKRBRIG.
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Известно, что от Украины в совместную бригаду войдут бойцы 80-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Украинские, литовские и польские военные будут принимать участие в совместных учениях, а позже вместе участвовать в операциях, сообщает РБК-Украина.
Техническая документация будет разработана в течение двух лет, по истечении этого срока бригада должна быть в полной оперативной готовности.
Напомним, Кабинет министров Украины в своем распоряжении правительства № 732 от 9 июля 2014 г. поручил министру обороны Украины Валерию Гелетею подписать соглашения между Украиной, Литвой и Польшей о создании совместной военной части.