Соглашение об ассоциации с Украиной будет применяться в два этапа - Совет ЕС

Часть, которая касается торговых вопросов, отложена до 1 января 2016 года, а торговые преференции со стороны ЕС для Украины продлены до 31 декабря 2015 года, разъясняет принятое сегодня в Брюсселе решение Совета Евросоюза.

„После консультаций с украинской стороной и как часть общих усилий, направленных на всеобъемлющий мирный процесс в Украине, Совет ЕС изменил график временного применения частей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Параллельно были представлены предложения продолжить автономные торговые преференции ЕС для Украины до 31 декабря 2015 года”, - говорится в сообщении.

Совет ЕС подчеркивает, что сегодняшнее решение задерживает до 1 января 2016 года временное применение Соглашения об ассоциации в части, связанной с торговыми вопросами, в том числе относительно создания зоны свободной торговли.

Читайте такжеУкраина завершила все процедуры для запуска Соглашения об ассоциации 1 ноябряВ то же время это решение открывает путь для временного применения с 1 ноября большей части остального соглашения. „Это будет касаться важных положений относительно правосудия, свободы и безопасности, в том числе борьбы с преступностью и коррупцией; расширение сотрудничества в широком диапазоне экономического сектора на основе постепенного приближения с правом ЕС, а также в сфере финансового сотрудничества”, - отмечается в сообщении.

Совет ЕС подчеркивает, что Соглашение об ассоциации будет углублять политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины с Евросоюзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).