В 18:00 Президент выразит свою позицию о ситуации вокруг парламента
Сообщает пресс-служба главы государства
Сегодня в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем традиционном еженедельном радиообращении В.ЮЩЕНКО выразит позицию о ситуации, сложившейся вокруг парламентской коалиции и избрания председателя Верховной Рады.
Обращения будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM. Первая, Вторая и Третья программы повторят выступление главы государства в 22.00 и в воскресенье, 9 июля, в 10.00, «Радио ЭРА» FM – в воскресенье в 10.00.
Кроме того, обращение Президента можно послушать в интернете.
За границей оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио с повтором в 22.00 и в воскресенье, 9 июля, в 10.00.