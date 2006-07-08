В 18:00 Президент выразит свою позицию о ситуации вокруг парламента

Сегодня в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем традиционном еженедельном радиообращении В.ЮЩЕНКО выразит позицию о ситуации, сложившейся вокруг парламентской коалиции и избрания председателя Верховной Рады.

Обращения будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM. Первая, Вторая и Третья программы повторят выступление главы государства в 22.00 и в воскресенье, 9 июля, в 10.00, «Радио ЭРА» FM – в воскресенье в 10.00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в интернете.

За границей оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио с повтором в 22.00 и в воскресенье, 9 июля, в 10.00.