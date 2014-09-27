В Ровеньках на Луганщине провели митинг против "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, в основном на митинг перед зданием мэрии собрались пенсионеры, но была и местная молодежь.

Они выступили против того, что так называемая "ЛНР" только обещает, но не выплачивает пенсии и зарплаты.

Раздавались протесты и против того, что вся гуманитарная помощь разворовывается и не доходит до людей, среди которых не мало одиноких стариков, которые умирают от голода.

Читайте такжеЛюдей, которые вышли на митинг в оккупированном "казаками" Антраците, грозятся в следующий раз расстрелять"В городе отсутствует вода, не известно будет ли отопление. Кроме того, жители против беспорядков, которые устраивают на улицах пьяные вооруженные представители «ЛНР», а также чеченцы. В городе большое количество военной техники», - отмечали митингующие.

В завершение митинга жители организовали сбор подписей под обращением к Кабинету министров Украины с просьбой выдать жителям города зарплаты и пенсии.