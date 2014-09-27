В Тернополе проводят курсы партизанской войны

Как рассказал корреспонденту УНИАН один из организаторов курсов Николай Бильчук, занятия на общественных началах проводят люди, которые уже имеют военный опыт.

«Сначала у нас возникла проблема, поскольку оказалось, что все те, кто мог быть инструкторами, сейчас воюют. В конце концов мы собрали людей с военным опытом, которые передают его желающим», - рассказал Бильчук.

Обучение проводится в выходные в течение 7-8 часов на территории базы подготовки биатлонистов в пригородном селе Подгороднем. На курсы записались уже 70 человек.

Читайте также1 октября стартуют Всеукраинские военно-медицинские учения«На обучение мы берем только совершеннолетних, также проводим собеседование, в ходе которого выясняем мотивы людей, которые пришли на обучение. Обязательным является предъявление документа. Если кто-то отказывается удостоверить свою личность, таким не принимаем», - подчеркнул Бильчук.

На курсах учат оказывать медицинскую помощь, стрелять, минировать и разминировать, основам стрессоустойчивости.

«В целом в первую очередь хотим научить тех, кто намерен ехать добровольцем на восток. Ну и вообще тернополян, которые просто хотят научиться защите. В случае необходимости участники наших курсов станут основой партизанских отрядов, если будет команда их создавать», - отметил Бильчук.