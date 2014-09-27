В Тернополе проводят курсы партизанской войны
В Тернополе ввели курсы «Защити свой дом», на которых бесплатно обучают методам партизанской войны.
Как рассказал корреспонденту УНИАН один из организаторов курсов Николай Бильчук, занятия на общественных началах проводят люди, которые уже имеют военный опыт.
«Сначала у нас возникла проблема, поскольку оказалось, что все те, кто мог быть инструкторами, сейчас воюют. В конце концов мы собрали людей с военным опытом, которые передают его желающим», - рассказал Бильчук.
Обучение проводится в выходные в течение 7-8 часов на территории базы подготовки биатлонистов в пригородном селе Подгороднем. На курсы записались уже 70 человек.
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На курсах учат оказывать медицинскую помощь, стрелять, минировать и разминировать, основам стрессоустойчивости.
«В целом в первую очередь хотим научить тех, кто намерен ехать добровольцем на восток. Ну и вообще тернополян, которые просто хотят научиться защите. В случае необходимости участники наших курсов станут основой партизанских отрядов, если будет команда их создавать», - отметил Бильчук.