Российские СМИ выдали украинский "троллинг" за реальность

В подводке на российском телевидении, однако, подчеркнули: «Кто-то может подумать что это шутка или пародия, однако тут все серьезно», сообщает Радио Свобода.

Неоднозначный уже заголовок сюжета канала «Россия-1»: «Украинские туристы пытаются портить отдых россиянам».

Далее российские журналисты привязывают сюда политику, вспоминая активистов Евромайдана.

«Чтобы мир лучше узнал, как выглядит новая демократическая Украина, вчерашние активисты Майдана заставляют сотрудников отелей кричать «Слава Украине», а те упорно не видят разницы между украинцами и россиянами», - говорит ведущий в подводке к видео.

Читайте такжеРоссийские СМИ придумали фейк об освобождении украинских военных из части, которой не существуетВ самом сюжете репортаж из пятизвездочного отеля в Египте, туда 2 месяца назад отправилась ведущая Елена Филонова. Она все время отдыха с украинским флагом и желто-голубыми цветами, а в ответ на шум ночью от гуляний российских туристов ответила вот так: «Мы решили немножечко с юмором отнестись к этому, если вам не дают ночью спать - то поставьте гимн Украины».

Ведущая рассказывает, что сюжет был задуман прежде всего в шутливой форме, и отмечает, что уже неоднократно российские каналы берут кусочки видео «по-своему дополняя, комментируя, так как они это видят».

Читайте такжеForbes: СМИ проглотили пять российских мифов, которые помогли Путину победить в Украине«Этот сюжет не был спланирован с какой-то негативной точкой зрения, мы, наоборот, с хорошими мотивами и легкой иронией и чувством юмора, нам жаль, что мы затронули чьи-то чувства. Когда они ставят этот сюжет повторно и неоднократно показывая, они же сами свой народ настраивают против Украины. Сами накручивают людей друг против друга», - говорит девушка в комментарии для Радио Свобода.

При этом пикантные подробности этого репортажа российские СМИ не показали: в первом выпуске шоу россияне заявили, что им не нужен Крым, они переживают, что из-за присоединения полуострова платят большие налоги, как сказала одна из туристок: «Мы еще от Олимпиады не опомнились».

Сюжет Россия-1

Сюжет "Абзаца"