Прокурор-"няша" угрожает депортацией противникам "российского" Крыма
10:52, 23 сентября 2014Политика
2 0
Прокурор-"няша" Наталья Поклонская угрожает запретом на въезд всем несогласным с оккупацией Крыма Россией.
REUTERS
Об этом Поклонская написала на своей странице в Facebook.
"Все действия, направленные на непризнание вхождения Крыма в состав России, будут преследоваться по закону", - написала прокурор.
"Кроме того, людям, разжигающим межнациональную рознь на территории Республики Крым, будет запрещён въезд в Крым", - подчеркнула она.
Читайте такжеМузыкант из Одессы написал песню о прокурорше Крыма «Ах, какая няша, прокурор Наташа»
Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о задержании и приводе в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей самопровозглашенного прокурора АР Крым Натальи Поклонской.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter