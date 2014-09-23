Прокурор-"няша" угрожает депортацией противникам "российского" Крыма

Об этом Поклонская написала на своей странице в Facebook.

"Все действия, направленные на непризнание вхождения Крыма в состав России, будут преследоваться по закону", - написала прокурор.

"Кроме того, людям, разжигающим межнациональную рознь на территории Республики Крым, будет запрещён въезд в Крым", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о задержании и приводе в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей самопровозглашенного прокурора АР Крым Натальи Поклонской.