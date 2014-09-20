Крым ожидают репрессии и столкновения на этнической почве — Чубаров

Такой прогноз в эфире программы "Шустер LIVE" высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет Gazeta.ua.

Чубаров отметил, что сейчас оккупационная власть на полуострове преследует в основном крымских татар. Но в скором времени, по мнению политика, она возьмется за все население.

"Цель сегодняшней крымской власти – всех в Крыму перевести в состояние жителей Курской или Рязанской области, где никто не может даже высказать мнение о власти. Сейчас есть прямая опасность тем, кто не принимает эту власть в Крыму", - подчеркнул глава Меджлиса.

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Он уточнил, что репрессии будут и по этническому признаку, и по признаку свободы совести.

Таким образом, по мнению Чубарова, российская власть будет создавать образ внутреннего врага, дабы дестабилизировать спокойствие в Крыму.

"Местной власти нужно будет находить внутренних врагов, чтобы сталкивать людей – жителей Крыма – лбами. Тезис "зато у нас нет войны" скоро перестанет быть актуальным", – спрогнозировал лидер Меджлиса.