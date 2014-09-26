Комбат "Донбасса" опроверг сообщение российских СМИ о разгроме батальона
Из батальона «Донбасс» погибли 45 бойцов.
Батальон «Донбасс» на данный момент насчитывает 700 бойцов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске рассказал командир батальона Семен Семенченко.
По его словам, информация СМИ Российской Федерации, а также распространяемая «агентами влияния» о том, что «Донбасс» разгромлен, является неправдой.
«Из батальона «Донбасс» погибло 45 бойцов», - уточнил Семенченко.
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Он также сообщил, что в нынешний количественный состав батальона также включены 128 раненых бойцов, которые сейчас находятся на лечении, и 89 человек, которые находятся в плену у террористов.
Семенченко отметил, что представитель «Донбасса» включен в межведомственную комиссию СБУ по обмену военнопленными и надеется на освобождение своих бойцов.
По словам комбата, раненным бойцам «Донбасса» оказывается материальная помощь через благотворительный фонд.
Семенченко также отметил, что сейчас в батальоне проходит ротация и процесс «слаживания» подразделения. В частности, в состав батальона входят несколько рот спецназначения и роты, оснащенные тяжелой техникой.