Комбат "Донбасса" опроверг сообщение российских СМИ о разгроме батальона

Батальон «Донбасс» на данный момент насчитывает 700 бойцов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске рассказал командир батальона Семен Семенченко.

По его словам, информация СМИ Российской Федерации, а также распространяемая «агентами влияния» о том, что «Донбасс» разгромлен, является неправдой.

«Из батальона «Донбасс» погибло 45 бойцов», - уточнил Семенченко.

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Он также сообщил, что в нынешний количественный состав батальона также включены 128 раненых бойцов, которые сейчас находятся на лечении, и 89 человек, которые находятся в плену у террористов.

Семенченко отметил, что представитель «Донбасса» включен в межведомственную комиссию СБУ по обмену военнопленными и надеется на освобождение своих бойцов.

По словам комбата, раненным бойцам «Донбасса» оказывается материальная помощь через благотворительный фонд.

Семенченко также отметил, что сейчас в батальоне проходит ротация и процесс «слаживания» подразделения. В частности, в состав батальона входят несколько рот спецназначения и роты, оснащенные тяжелой техникой.