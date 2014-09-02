Батальон "Донбасс" получил тяжелое вооружение и увеличил состав бойцов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы батальона на странице в соцсети. "Что касается дальнейшей судьбы "Донбасса" - есть хорошие новости. Все бойцы не задействованные на Иловайске не пойдут на ротацию. Они продолжают свою службу в батальоне. Штат "Донбасса" расширен до 700 человек", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что наплыв добровольцев в батальон большой, в связи с этим "в ближайшее время будет вестись работа по подготовке и обучению новобранцев".

Кроме того, пресс-служба отметила, что в настоящее время идет активная работа по выводу из плена бойцов батальона. "Задействованы все возможные и невозможные методы - как с помощью государства, так и инициативных групп. Работа не будет остановлена, пока из плена не выведет последнего бойца". - подчеркивается в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что идет ротация бойцов, вышедших из Иловайского "​​котла". "Раненые бойцы и те, кто находился в плену находятся в больницах и уже получают квалифицированную медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков принял решение о расширении состава и доукомплектования добровольческого батальона Нацгвардии "Донбасс".