„Свобода” готова самостоятельно люстрировать силовиков и наказывать предателей

Об этом заявил глава ВО „Свобода” Олег Тягнибок. По его убеждению, это является основной предпосылкой невозможности возвращения Украины к диктатуре и произволу силовых структур.



„Революция достоинства началась после того как силовые структуры проявили звериную агрессию к собственным гражданам. Но до сих пор немало правоохранителей, которые имели отношение к тем событиям, продолжают работать в силовых органах. И пока они остаются на своих должностях, угроза повторения этой агрессии никуда не исчезла. Если не будет люстрации, в Украине появятся новые януковичи, которые будут пытать собственный народ”, - считает лидер националистов.

По словам Тягнибока, “Свобода” готова самостоятельно люстрировать силовые органы и выявлять в них предателей.

„Сегодня уже никто не может избежать ответственности за свои поступки, замолчать их, поскольку народ все видит и все помнит. С помощью общественности мы будем иметь возможность выявлять предателей Украины и наказывать их. Так же мы сможем люстрировать тех, кто запятнал себя активным сотрудничеством с режимом Януковича, отдавал преступные приказы или выполнял их”, - подчеркнул Тягнибок.

Он уверен, что люстрация в силовых органах и своевременное обнаружение там предателей украинского государства сделает невозможной новую агрессию со стороны Российской Федерации.

„Нынешняя ситуация на востоке страны произошла в том числе и потому, что в украинских штабах на высоких должностях давно сидят агенты ФСБ, которых ввели туда во времена правления Януковича. Они развалили армию, передавали врагу государственные тайны и все это время вели подрывную работу, направленную ослабить обороноспособность нашего государства. Только полное очищение силовых структур от этих людей и их надлежащее наказания сделает невозможным повторение нынешней ситуации в будущем”, - убежден лидер „Свободы”.