Боевики продолжают обстрелы позиций АТО, "контактная группа" должна начать работу сегодня

09:54, 26 сентября 2014
Политика
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В ночь с 25 на 26 сентября на Донбассе боевики вновь неоднократно обстреливали украинские силы антитеррористической операции.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Ночью неконтролируемые вооруженные формирования неоднократно обстреляли украинские подразделения, которые расположены в районе населенных пунктов Счастье, Дмитровка, Старогнатовка, Пески, Попасная, Редкодуб, Дебальцево, Малоорловка, Смелое, Никишино и аэропорта "Донецк", - говорится в сообщении.

Сообщение by Пресс-центр АТО.

Также сообщается, что силы АТО проработали комплекс мер, направленных на организацию работы контактной группы с участием ОБСЕ и РФ. Сегодня эта группа должна начать свою работу.

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Кроме того, в пресс-центре сообщили, что ситуация в районе Мариуполя полностью подконтрольна силам АТО.

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