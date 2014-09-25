Боевики и представители "казачества" не могут поделить Антрацит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На оккупированных боевиками территориях усложняется криминогенная обстановка и увеличивается количество столкновений между различными формированиями боевиков в борьбе за имущество и власть», - отметил он.

Читайте такжеЛюдей, которые вышли на митинг в оккупированном "казаками" Антраците, грозятся в следующий раз расстрелять«Так, в городе Антрацит не прекращаются боевые столкновения между местными «ополченцами» и представителями казачьих бандформирований за право контролировать этот город», - заявил Лысенко.

«Мы призываем местное население быть осторожными, поскольку ситуация на улицах города фактически неконтролируемая», - добавил пресс-секретарь СНБО.