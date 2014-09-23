Чалый обсудил с Европарламентом совместные усилия по поддержке Украины
Заместитель главы администрации президента Валерий Чалый обсудил с делегацией «Альянса европейских консерваторов и реформистов» Европарламента совместные усилия по поддержки Украины.
В частности, ее европейской интеграции и попыток достичь мира и стабильности на Донбассе.
Читайте такжеКабмин утвердил план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциацииВалерий Чалый заверил депутатов Европарламента, что имплементация Соглашения об ассоциации является первоочередным приоритетом украинской власти. С этой целью был утвержден План мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на 2014-2017 годы. По словам Чалого, европейская интеграция Украины должна воплощаться параллельно с Мирным планом президента.
Депутаты поинтересовались состоянием мирного урегулирования ситуации на Донбассе и развитием внутриполитических событий накануне выборов в Верховную Раду, запланированных на 26 октября.