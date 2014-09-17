Депутаты поднимут вопрос о возвращении в Украину экс-чиновников и их средств

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Депутат напомнил, что сегодня депутаты из группы «За мир и стабильность» посещают Госдуму РФ. Он отметил, что Украина должна начинать диалог с парламентариями разных стран, в частности, с ЕС, Беларуси, России. Среди вопросов, которые планируется поднять на встречах с российскими депутатами, должны быть, в частности, ситуация в Донецкой и Луганской областях Украины, отстаивание экономических интересов Украины.

«Я просил своих коллег, чтобы они поставили вопрос Государственной думе, на каком основании люди, которые, согласно информации правоохранительных органов, обворовывали бюджет Украины, находятся на этой территории. Чтобы обратились к депутатам Государственной думы, чтобы они обратились в другие ведомства, в ФСБ, в Министерство иностранных дел, с вопросом, на каком основании эти люди там находятся», - сказал Грушевский и добавил, что «мы знаем, где наши средства, и кто украл эти средства».

Он отметил, что РФ должна вернуть в Украину «всех эмигрантов».

«И этим людям станет легче, они тоже имеют право на защиту. И должны дать ответ, воровали они эти средства, или не воровали», - сказал Грушевский.

Читайте такжеХарьковский облсовет забрал у Курченко стадион "Металлист"

Также он отметил, что беглецов необходимо вернуть в Украину, чтобы был принят закон об особом статусе некоторых районов Донбасса, «не вдохновил» их финансировать в других регионах «людей, у которых есть какое-то свое видение развития территорий».

«Главное, чтобы после данного закона не вдохновило наших эмигрантов, а мы знаем, кто у нас эмигранты: это Клименко, Арбузов, Курченко и другая компания, - не вдохновило их финансировать в других регионах людей, у которых есть какое-то свое видение развития территорий», - сказал он.

Читайте такжеЯнукович и Ко разворовывали 150 млрд гривень ежегодно с помощью госзакупок

Грушевский отметил, что этим вопросом, в первую очередь, должны заниматься правоохранительные органы. «Мне не понятно, что с первого дня, когда эти люди покинули пределы территории Украины, все говорили, что эти люди финансируют, эти люди имеют отношение к наемникам. Где продолжение этих уголовных дел? Где результат всего этого? Почему по сегодняшний день не сделано ни одного запроса, где эти люди находятся? Мы все знаем, где они находятся», - отметил Грушевский.

Как сообщалось, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что сегодня, 17 сентября, в российский парламент прибудут 24 депутата Верховной Рады Украины, которые входят в состав группы «За мир и стабильность».