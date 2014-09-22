Боевики "ДНР" и "ЛНР" усиленно готовятся к дальнейшим боевым действиям

Об этом в Facebook написал лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, создаются централизованные склады вооружений, боеприпасов, амуниции, топлива. Создается ремонтная база для техники и вооружений. Из России прибывают специалисты по самым различным направлениям – от ремонта средств связи до ведения радиоэлектронной борьбы.

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"А Киев как за спасительную соломинку хватается за «мирный диалог». И в Москве в это время Путин проводит заседание Совбеза РФ, на котором рассматривает вопрос, как Украина придерживается мирных договоренностей, однако тема «поведения» собственных войск и боевиков его почему-то не интересует", - написал Тымчук.

Напомним, за последние сутки боевики более 40 раз обстреляли позиции украинских войск.