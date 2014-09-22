Süddeutsche Zeitung: иностранцев вон, семью к себе

В статье Юлианы Ханс под названием «Иностранцев вон, семью к себе», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, пишется о том, что если недавнюю инициативу, с помощью которой Кремль хочет усовершенствовать свой контроль над СМИ в России, представить в короткой формуле, то она звучала бы так: Иностранцев вон, семью к себе. На позапрошлой неделе объявили, что в будущем прокремлевскую Национальную Медиа Группу (НМГ) возглавит женщина, которая, по крайней мере, очень близка к Путину: Алина Кабаева. Слухи о романе между бывшей гимнасткой и президентом поддерживаются с 2008 года двусмысленными официальными опровержениями.

В этот вторник в Госдуме также будет поставлен на голосование закон, который ограничивает долю иностранных инвесторов в российских СМИ до 20 процентов. Согласно подсчетам, каждому второму издательству придется радикально перестроить свои отношения собственности – или закрыться. Это затронет также немецкие издательства Hubert Burda и Axel Springer.

«Защита нашего национального суверенитета»

До сих пор иностранцам можно было держать не более 50% уставного капитала российских теле- и радиокомпаний. Для печатных СМИ нет никаких ограничений. Теперь доля должна быть снижена настолько, что иностранцы больше не смогут получить блокирующего меньшинства, и, к тому же, правила распространяются на все виды СМИ. В пояснительной записке к законопроекту, согласно сообщению экономической газеты «Ведомости», говорится, что иностранцы контролируют средства массовой информации, в некоторых случаях это может «угрожать информационной безопасности государства и вредить правам российских граждан». Председатель Госдумы Сергей Нарышкин сказал: «Цель ясна - защита нашего национального суверенитета». Это, впрочем, «международная практика». На самом деле, нечто похожее есть только в Китае.

Burda выпускает в России более 80 журналов, все они политически безобидны от кроссвордов , женского журнала «Лиза» до Playboy. Иногда готовность адаптироваться доходит до забегающего вперед послушания, как в прошлом году, когда сотрудник журнала Computer Bild (в России публикуется от издательства Burda) был уволен после того, как на своей личной странице в Facebook высказался против политики Кремля в Украине. Иначе обстоит дело в Axel Springer Russia, которое вместе с Geo и ОК выпускает также российское издание Forbes – с редакцией, известной своими расследованиями и критикой.

Лояльность прежде компетентности

При назначении Кабаевой – как при многих кадровых решениях Путина – должно быть, лояльность сыграла большую роль, чем компетентность. У многократной чемпионки мира и призера Олимпийских игр по художественной гимнастике мало опыта в этой отрасли. Во время двухлетней дисквалификации из-за допинга она обнаружила в себе талант телеведущей. С 2007 года она сидит в Госдуме как представитель партии «Единая Россия». Теперь 31-летняя гимнастка отказалась от мандата. После того, как в 2008 году газета «Московский корреспондент» сообщила о предполагаемом романе Кабаевой с Путиным, на следующий день газете пришлось закрыться.

Национальной Медиа Группе принадлежат телевизионные каналы, радиостанции и несколько газет, в том числе «Известия». Она появилась в 2008 году из холдинговой компании бизнесмена Юрия Ковальчука, председателя банка «Россия». Банк был одним из первых, кого коснулись санкции ЕС из-за кризиса в Украине, сам Ковальчук получил запрет на въезд. В июле ЕС обвинял НМГ в том, что они контролируют каналы, которые «активно поддерживают политику правительства по дестабилизации Украины».