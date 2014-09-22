Порошенко сообщил о еще шестерых освобожденных военнослужащих
19:18, 22 сентября 2014Политика
0 0
Сегодня освободили из плена еще шестерых военных из Красного Луча.
REUTERS
Об этом президент Петр Порошенко сообщил в "Твиттере". "Сегодня освободили из плена 6 военнослужащих из Красного Луча. 5 - с 24-й бригады, 1 - пограничник", - написал президент.
Читайте такжеИз плена боевиков освобождены уже более тысячи человек
Напомним, на 24 сентября запланирован обмен пленными между боевиками "ДНР" и украинскими военными - по 40 человек с каждой стороны.
Сегодня освободили из плена 6 военнослужащих из Красного Луча. 5 - с 24-й бригады, 1 - пограничник.
- Петр Порошенко (@poroshenko) 22 сентября 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter