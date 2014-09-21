Порошенко сообщил о еще 35 освобожденных из плена украинских бойцах
08:24, 21 сентября 2014Политика
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В субботу из плена освобождены 35 украинских военнослужащих из 51, 92 и 93 бригады.
REUTERS
Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Петр Порошенко.
Читайте такжеСеменченко: Из плена боевиков освободили только 20% военных "Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих из 51, 92 и 93 бригады", - написал президент.
Как сообщал УНИАН, по подсчетам уполномоченной президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко, по состоянию на 19 сентября в списках пленных и пропавших без вести в Донецкой и Луганской областях остаются 2,4 тысячи военных и гражданских лиц.
Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51, 92 та 93 бригади. Слава Україні! pic.twitter.com/FOpooJWKNo
— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 сентября 2014
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