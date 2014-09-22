В Черное море вошел французский корабль, способный перехватывать любые сигналы

Об этом сообщил корреспондент BSNews в Стамбуле.

Присутствие этого и других кораблей в Черном море рассматривается НАТО как поддержка Украины в борьбе с агрессией РФ.

Корабль специально разработан для размещения оборудования MINREM (фр. Moyen Interarmées Naval de Recherche ElectroMagnétique). Его миссия заключается в перехвате и анализе всех типов сигналов, в том числе полученных с помощью спутников.

Аппаратура корабля способна перехватывать самые современные виды передач, включая сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам.

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Экипаж «Дюпюи-де-Лом» сокращен до 30 человек, на судне работает около 80 специалистов.

Радиоэлектронное оборудование корабля включает в себя две навигационные РЛС, станции спутниковых систем связи, станцию предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, комплексы радио- и радиотехнической разведки. Последние позволяют обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС в диапазоне частот от 300 МГц до 90 ГГц, а кроме того, перехватывать, пеленговать и прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые) в диапазоне частот от 30 кГц до 100 ГГц.