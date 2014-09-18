На Донбассе проходит ротация, а не вывод войск РФ из Украины - эксперт

Об этом говорится в статье координатора группы Информационное сопротивление эксперт Центра военно-политических исследований, подполковник Константина Машовца. Читайте такжеУ Порошенко ожидают, что после вчерашних законов российские войска уберутся из Украины

"Никакого массового вывода российских войск, оперирующих на территории украинского Донбасса не отмечено (идёт плановая ротация, восполнение потерь, а местами даже наращивание и сосредоточение новых российских террористических банд, причём с полным набором "игрушек", от всевозможного пехотного железа, до танков и РСЗО)", - считает Машовец.

По самым "осторожны подсчетам" экспертов, на Донбассе находятся 3-5 тысяч российских солдат.