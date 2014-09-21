ЕС призвал боевиков к полному выполнению режима прекращения огня

Об этом говорится в заявлении Внешней службы ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Мы приветствуем соглашение, достигнутое в Минске относительно условий функционирования и соблюдения режима прекращения огня в Украине", - говорится в заявлении.

Читайте такжеГенсек ООН приветствовал подписание Минского меморандумаВо Внешней службе отметили, что приняли во внимание тот факт, что прекращение огня привело к "значительному снижению уровня насилия, длительному освобождению заложников и принятию украинским парламентом во вторник законов об амнистии и промежуточном статусе самоуправления для отдельных районов Донецка и Луганска, в целях реализации основных пунктов Минского протокола от 5 сентября".

Читайте такжеОБСЕ обнародовала текст Меморандума, подписанного в Минске"Все элементы Минского протокола и Минского меморандума должны теперь быть реализованы в полной мере всеми сторонами. Устойчивое прекращение огня остается ключом к успеху в нынешних усилиях по достижению устойчивого политического урегулирования на основе уважения суверенитета Украины и ее территориальной целостности. ЕС готов поддержать любые усилия, связанные с реализацией этих соглашений, включая, в частности, в рамках ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, участники контактной группыв Минске договорились о прекращении огня, остановке на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности в Украине.