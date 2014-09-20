Парубий рассказал, кто "подсказал" ему идти на выборы с Яценюком

Об этом он рассказал в интервью ТСН.иа

"На самом деле я иду в команде, где есть Арсений Яценюк, но есть и много комбатів, сотников Самообороны, много тех собратьев, с которыми прошли Майдан. Это было командное решение Самообороны Майдана, с кем и как мы идем. В данном случае, это не было моим личным решением", - сообщил Парубий.

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Он также подчеркнул, что оказался в этой команде потому, что вместе с Яценюком, а также со спикером Рады Александром Турчиновым, они "прошли Майдан".