Парубий рассказал, кто "подсказал" ему идти на выборы с Яценюком
01:05, 20 сентября 2014Политика
0
Экс-глава СНБО Андрей Парубий решение идти на выборы в списке "Народного фронта" Арсения Яценюка принимал не лично.
Это было командное решение Самообороны Майдана, говорит Парубий
Об этом он рассказал в интервью ТСН.иа
"На самом деле я иду в команде, где есть Арсений Яценюк, но есть и много комбатів, сотников Самообороны, много тех собратьев, с которыми прошли Майдан. Это было командное решение Самообороны Майдана, с кем и как мы идем. В данном случае, это не было моим личным решением", - сообщил Парубий.
Читайте такжеДля введения военного положения не хватает политического решения - Парубий
Он также подчеркнул, что оказался в этой команде потому, что вместе с Яценюком, а также со спикером Рады Александром Турчиновым, они "прошли Майдан".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter