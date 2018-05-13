Вехи недели: Тимошенко привезла 4 млрд долга, Янукович разобрался c Косово
Ющенко и Тимошенко продолжили попытки урегулирования газовых отношений с Россией. Средний палец послужил пусковым механизмом чисток в ГАИ. «Наша Украина» сыпется...
Ющенко и Тимошенко продолжили попытки урегулирования газовых отношений с Россией. Средний палец послужил пусковым механизмом чисток в ГАИ. «НашаУкраина» сыпется, пытка оппозиционностью для Януковича становится невыносимой…
|Юлия Тимошенко и Владимир Путин. Фото Reuters
Для российских визави Юлии Владимировны куда важнее оказались договоренности с Виктором Ющенко. Украинский Президент оценил партнерское отношение и не преминул посетить «дембельский» саммит президентов СНГ, на котором Путин предъявил нового кремлевского властителя – Дмитрия Медведева. Не исключено, что Виктор Андреевич теперь поздравит Дмитрия Анатольевича с победой сразу после закрытия последнего избирательного участка в России 2 марта. Эту телеграмму точно ни отзывать, ни дезавуировать не придется.
Кстати, украинскому руководству пора бы выработать общую тактику отношений с тандемом Кремль – Газпром, который разводит своих партнеров с ловкостью играющих на пару шулеров. Наши же пока преимущественно бьют по своим: президентский Секретариат на минувшей неделе неоднократно разражался в адрес правительства и премьера заявлениями в тональности склоки на коммунальной кухне.
Глава государства, периодически громко выказывающий недовольство работой того или иного ведомства, на этот раз устроил публичную порку руководству ГАИ. Поводом для вспышки президентского гнева послужил дорожный инцидент со спикером Арсением Яценюком, которому не оказал должного уважения один из «кобровских» командиров. Отрадно, что к многочисленным талантам и способностям Арсений Петрович добавил навыки частного детектива, разыскивая своего обидчика, но общего авторитета председателю парламента это не прибавило. Да и революционные методы в процессе реформирования правоохранительных органов (сорвать погоны, спороть лампасы) вряд ли доведет до добра. Юрий Луценко постарался отстоять подчиненных, но пока без особого успеха. Для министра внутренних дел, пообещавшего расформировать «Кобру», инцидент с Яценюком стал настоящим ударом под дых.
Сам спикер, получив сатисфакцию, демонстрировал олимпийское спокойствие в парламентском переговорном процессе. Молодому вождю законодателей пришлось побывать на заседаниях всех фракций Верховной Рады, где он выслушивал предложения и выдвигал встречные миротворческие инициативы. Надо сказать, что Арсений Петрович не даром ел свой хлеб в МИДе – он научился не только искать компромиссы, но и оперативно закреплять договоренности в проектах документов. Правда, в украинских условиях эти бесценные для политика качества изрядно нивелируются: политическая целесообразность поглощает собой все.
|Виктор Балога и Роман Бессмертный
Разваливающаяся «Наша Украина» устами своего руководства не только подвергла остракизму отступников, но и пообещала буквально с первых дней весны заняться таки процессом создания единой партии. Ради этого участники пропрезидентского блока хотят поменять ныне действующий унизительный (через роспуск) механизм слияния политических сил. Если задуманное удастся, то мы можем стать свидетелями конкуренции двух партий в их борьбе за президентскую благосклонность. И статус почетного председателя «Нашей Украины», которым обладает Ющенко, будет в данном случае вовсе не определяющим. Увлекшийся ликвидацией последствия исхода Балоги со товарищи Вячеслав Кириленко даже пообещал привлечь для укрепления демократической коалиции Блок Литвина, хотя лидер последнего на подобные предложения неизменно реагировал саркастически.
Любопытно наблюдать в условиях политического кризиса за Виктором Януковичем. «Теневой премьер» заметно истосковался по властным полномочиям и то и дело призывает к переформатированию коалиции. В противном случае лидер Партии регионов с решимостью камикадзе готов идти на досрочные парламентские выборы, от которых ни один эксперт ничего хорошего для его партии не предсказывает. Пытка оппозиционностью усугубляется для Виктора Федоровича сомнениями в лояльности партийных спонсоров. Пытаясь привлечь к себе внимание, Янукович единственным среди украинских политиков первого эшелона обратил внимание на нарушение положений Хельсинкского пакта ОБСЕ провозглашением независимости Косово. Но не стоит ожидать начала карьеры дипломата от лидера «регионалов» – он пока и в оппозиции не сказал последнего слова.
|Владимир Кличко
Евгений Магда