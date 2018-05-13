Вехи недели: Тимошенко привезла 4 млрд долга, Янукович разобрался c Косово

Ющенко и Тимошенко продолжили попытки урегулирования газовых отношений с Россией. Средний палец послужил пусковым механизмом чисток в ГАИ. «НашаУкраина» сыпется, пытка оппозиционностью для Януковича становится невыносимой…

Украинскому премьеру удалось таки долететь до Москвы и провести многочасовые переговоры с Президентом Владимиром Путиным и председателем правления Газпрома Алексеем Миллером, вызвавшие ревность на Банковой. Все, что смогла Юлия Тимошенко, – это презентовала себя представителям стратегического партнера в качестве главы украинского правительства. Большего ей добиться не удалось, поскольку и в Кремле, и в Газпроме отказались играть по партитуре триумфа Юлии Владимировны, а в энергетической монополии даже забыли о джентльменском отношении к леди Ю: ей сообщили о пропаже из газового баланса нашей страны 4 миллиардов кубометров газа. Так что по итогам вояжа впору пить не шампанское, а валерьянку.

Для российских визави Юлии Владимировны куда важнее оказались договоренности с Виктором Ющенко. Украинский Президент оценил партнерское отношение и не преминул посетить «дембельский» саммит президентов СНГ, на котором Путин предъявил нового кремлевского властителя – Дмитрия Медведева. Не исключено, что Виктор Андреевич теперь поздравит Дмитрия Анатольевича с победой сразу после закрытия последнего избирательного участка в России 2 марта. Эту телеграмму точно ни отзывать, ни дезавуировать не придется.

Кстати, украинскому руководству пора бы выработать общую тактику отношений с тандемом Кремль – Газпром, который разводит своих партнеров с ловкостью играющих на пару шулеров. Наши же пока преимущественно бьют по своим: президентский Секретариат на минувшей неделе неоднократно разражался в адрес правительства и премьера заявлениями в тональности склоки на коммунальной кухне.

Глава государства, периодически громко выказывающий недовольство работой того или иного ведомства, на этот раз устроил публичную порку руководству ГАИ. Поводом для вспышки президентского гнева послужил дорожный инцидент со спикером Арсением Яценюком, которому не оказал должного уважения один из «кобровских» командиров. Отрадно, что к многочисленным талантам и способностям Арсений Петрович добавил навыки частного детектива, разыскивая своего обидчика, но общего авторитета председателю парламента это не прибавило. Да и революционные методы в процессе реформирования правоохранительных органов (сорвать погоны, спороть лампасы) вряд ли доведет до добра. Юрий Луценко постарался отстоять подчиненных, но пока без особого успеха. Для министра внутренних дел, пообещавшего расформировать «Кобру», инцидент с Яценюком стал настоящим ударом под дых.

Сам спикер, получив сатисфакцию, демонстрировал олимпийское спокойствие в парламентском переговорном процессе. Молодому вождю законодателей пришлось побывать на заседаниях всех фракций Верховной Рады, где он выслушивал предложения и выдвигал встречные миротворческие инициативы. Надо сказать, что Арсений Петрович не даром ел свой хлеб в МИДе – он научился не только искать компромиссы, но и оперативно закреплять договоренности в проектах документов. Правда, в украинских условиях эти бесценные для политика качества изрядно нивелируются: политическая целесообразность поглощает собой все.

Парламентские хлопоты не помешали Яценюку напомнить, что он является беспартийным, и пока не собирается возглавлять никакие политические проекты. Сомнительно, чтобы эта новость сильно огорчила Виктора Балогу – шеф президентского Секретариата продолжает аккумулировать вокруг себя недовольных экс-нашеукраинцев. Выход из партийных рядов пяти депутатов, входящих во фракцию НУ–НС, поставил дееспособность коалиции под угрозу. Похоже, Балога выбрал тактику войны нервов с правительством, непонятно только, хватит ли у него времени, чтобы дождаться собственной победы. Кто-кто, а Тимошенко неоднократно доказывала наличие у нее христианского терпения в политических интересах.

Разваливающаяся «Наша Украина» устами своего руководства не только подвергла остракизму отступников, но и пообещала буквально с первых дней весны заняться таки процессом создания единой партии. Ради этого участники пропрезидентского блока хотят поменять ныне действующий унизительный (через роспуск) механизм слияния политических сил. Если задуманное удастся, то мы можем стать свидетелями конкуренции двух партий в их борьбе за президентскую благосклонность. И статус почетного председателя «Нашей Украины», которым обладает Ющенко, будет в данном случае вовсе не определяющим. Увлекшийся ликвидацией последствия исхода Балоги со товарищи Вячеслав Кириленко даже пообещал привлечь для укрепления демократической коалиции Блок Литвина, хотя лидер последнего на подобные предложения неизменно реагировал саркастически.

Любопытно наблюдать в условиях политического кризиса за Виктором Януковичем. «Теневой премьер» заметно истосковался по властным полномочиям и то и дело призывает к переформатированию коалиции. В противном случае лидер Партии регионов с решимостью камикадзе готов идти на досрочные парламентские выборы, от которых ни один эксперт ничего хорошего для его партии не предсказывает. Пытка оппозиционностью усугубляется для Виктора Федоровича сомнениями в лояльности партийных спонсоров. Пытаясь привлечь к себе внимание, Янукович единственным среди украинских политиков первого эшелона обратил внимание на нарушение положений Хельсинкского пакта ОБСЕ провозглашением независимости Косово. Но не стоит ожидать начала карьеры дипломата от лидера «регионалов» – он пока и в оппозиции не сказал последнего слова.

В уик-энд страна не только отметила день рождения Президента Ющенко, но и победу Владимира Кличко в бою за чемпионский пояс WBO. Политические провидцы уже видят контуры весеннего наступления оппонентов на позиции столичного мэра Леонида Черновецкого, но только самые наивно-оптимистичные рассчитывают завершить эту схватку нокаутом в первом раунде. Куда вероятнее изнурительное для политиков и жителей столицы многораундовое противостояние. Недаром ведь Балога, несмотря на партийные хлопоты, нашел время, чтобы прикрыть столичную власть от проверки правительственной комиссией. В столице любого претендента на кресло мэра ждет не блицкриг, а позиционная война.

Евгений Магда