Боевики активизировали разведку на территориях, контролируемых украинской армией
09:37, 19 сентября 2014Политика
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Также ночью из гранатомета обстрелян дом главы райгосадминистрации населенного пункта Марковка.
REUTERS
Отмечается активизация диверсионно-разведывательных групп противника на контролируемых украинскими войсками территориях.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Активность отмечается, прежде всего, в Луганской области и на приморском направлении (в районах по направлению Волноваха-Мариуполь)", - уточняет эксперт.
Также отмечается, что ночью из гранатомета обстрелян дом главы райгосадминистрации п.г.т. Марковка (территория, контролируемая украинскими войсками), при этом ранены два человека, включая главу РГА.
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