Боевики активизировали разведку на территориях, контролируемых украинской армией

Отмечается активизация диверсионно-разведывательных групп противника на контролируемых украинскими войсками территориях.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Активность отмечается, прежде всего, в Луганской области и на приморском направлении (в районах по направлению Волноваха-Мариуполь)", - уточняет эксперт.

Также отмечается, что ночью из гранатомета обстрелян дом главы райгосадминистрации п.г.т. Марковка (территория, контролируемая украинскими войсками), при этом ранены два человека, включая главу РГА.