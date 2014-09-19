Украина, Литва и Польша создадут совместное военное подразделение

02:28, 19 сентября 2014
Политика
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19 сентября министр обороны Украины Валерий Гелетей в Варшаве подпишет соглашение с министрами обороны Литвы и Польши о создании совместного военного подразделения LITPOLUKRBRIG.

гелетей

Про це йдеться в повідомленні польського міністерства оборони.

У повідомленні говориться, що угоду підпишуть у присутності президента Польщі Броніслава Коморовського.

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Штаб спільної військової частини "LITPOLUKRBRIG" буде розташовуватися в Любліні.

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