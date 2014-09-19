Украина, Литва и Польша создадут совместное военное подразделение

Про це йдеться в повідомленні польського міністерства оборони.

У повідомленні говориться, що угоду підпишуть у присутності президента Польщі Броніслава Коморовського.

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Штаб спільної військової частини "LITPOLUKRBRIG" буде розташовуватися в Любліні.