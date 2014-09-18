Les Echos: Мятежники поставили под вопрос режим прекращения огня

В статье, которая называется «Мятежники поставили под вопрос режим прекращения огня», опубликованной во французской газете Les Echos, Анатолий Степанов пишет, что режим прекращения огня в Украине, который вступил в силу 5 сентября, похоже, ослабевает, так как повстанцы поставили под вопрос мирные переговоры с украинским правительством, несмотря на предоставление особого статуса, который предполагает большую автономию для двух регионов на востоке страны.

Неопределенность, связанная с мирным процессом, быстро затмила радость от ратификации во вторник Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. В тот же день украинский парламент принял закон, наделяющий большей властью некоторые населенные пункты Донецкой и Луганской областей в течение трех лет. Закон предоставляет больше автономии местным органам власти в некоторых районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года. Он также предусматривает проведение выборов в «районные, городские и сельские советы» на части территорий двух восставших регионов.

Европейский союз поддерживает закон о предоставлении большей автономии восточным регионам

Европейский союз заявил в среду, что принятие законов, предоставляющих больше автономии Луганской и Донецкой областям, является «важным шагом в процессе поиска долгосрочного политического урегулирования» кризиса.

Европейские дипломаты уточнили, что они ожидают от «России и сепаратистов», что они сделают свой вклад в разрешение конфликта, выполняя минское соглашение. «Речь идет в частности о выводе с территории Украины незаконных вооруженных формирований, военной техники, солдат и наемников, а также об обеспечении настоящего контроля над российско-украинской границей», – говорится в коммюнике.

Москва требует большего

Это решение, тем не менее, не удовлетворяет требований Москвы, считает Отилия Данд, аналитик лондонской компании Teneo Intelligence: «Основное требование – чтобы регионы имели право влиять на внешнеполитические решения – не было включено в закон. Эскалация боевых действий, скорее всего, продолжится».

Президент России Владимир Путин, со своей стороны, намерен превратить Донецкую и Луганскую области в маленькие государства с правом вето в важных национальных вопросах, по словам советников российских властей. Таким образом, Россия получит инструмент, с помощью которого она сможет блокировать вступление Украины в НАТО.

Несколько групп повстанцев-сепаратистов призвали к новому наступлению. Один из их лидеров зашел так далеко, что обвинил правительство в нарушении условий перемирия, подписанного 5 сентября. Боевые действия продолжаются вокруг Донецка, крупнейшего города, который участвует в этом конфликте. Столкновения в основном происходят в районе городского аэропорта, одного из самых уязвимых мест с начала кризиса.

Ситуация остается напряженной

По подсчетам AFP, основанным на официальных данных украинской армии и местных органов власти в сепаратистских регионах, почти 30 человек – 16 военнослужащих и 12 мирных жителей – были убиты в ходе боевых действий, в основном во время бомбардировок, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 5 сентября. За пять месяцев конфликт унес почти 2900 жизней, более 500 тыс. человек стали вынужденными переселенцами.

Двое мирных жителей были убиты во время перестрелки в Донецке

Двое мирных жителей были убиты во время перестрелки в Донецке в среду, как сообщили местные власти, боевые действия продолжающегося вокруг аэропорта.

«Двое мирных жителей были убиты и трое ранены», – сообщил мэр после того как украинский парламент принял закон о предоставлении большей автономии пророссийским сепаратистским регионам в соответствии с мирным договором между украинскими властями и повстанцами.

Представители НАТО заявили во вторник, что тысяча российских солдат по-прежнему находится на территории Украины. «С начала перемирия мы отметили, что их количество уменьшилось, но по нашим оценкам, еще тысяча солдат российских регулярных войск в настоящее время сражается на стороне повстанцев в Украине», – сказал во вторник на условиях анонимности офицер Альянса. Он уточнил, что «у этих российских военных есть все необходимое для того, чтобы продолжать подрывать стабильность в восточной Украине в ближайшие дни».