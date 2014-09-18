Мариуполь 20 сентября отпразднует свое 236-летие и проведет парад вышиванок - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

«Мы хотим показать любовь к ценностям и традициям нашего народа! Парад вышиванок в Мариуполе - это общее желание мира, взаимная поддержка, единение всех жителей города», - сказали в горсовете.

Также сообщили, что в этом году Мариуполь отмечает свое 236-летие, поэтому на протяжении всей текущей недели в разных уголках города проходят праздничные программы, выставки, конкурсы и спортивные соревнования, приуроченные ко Дню города.

Читайте такжеУлицы Мариуполя патрулируют сводные отряды местной и киевской милиции20 сентября, в день рождения Мариуполя, городской совет разработал интересную развлекательную программу, открытие праздника состоится в 12.00 на Театральной площади, где мэр поздравит горожан с праздником и под гимн Украины начнется яркое и зрелищное шоу - парад вышиванок, где каждый житель сможет выразить любовь к городу, Украине и общее желание мира.

Читайте такжеВ Мариуполе составили километровый флаг Украины (фоторепортаж)Потом в Театральном сквере начнется работа площадок национальных культур, где все желающие смогут ознакомиться с творчеством различных национальных общин Мариуполя.

Также на центральной площади Мариуполя состоится праздничный концерт.